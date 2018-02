Chi è Luigi Capasso? Il Carabiniere spara alla moglie e si barrica in casa con le due figlie

Tutto è partito da un litigio sfociato poi negli spari, l’uomo avrebbe sparato con la pistola d’ordinanza alla moglie durante una lite in strada. In questo momento la via d’accesso alla palazzina dove si è consumata l’aggressione è stata chiusa, i carabinieri stanno cercando di convincere l’appuntato a consegnare le bambine e lasciare la pistola, quindi a uscire dall’appartamento. A scatenare l’ira dell’appuntato, secondo alcuni testimoni, la separazione dalla moglie che avrebbe minacciato di portargli via le figlie.





Poco fa i carabinieri hanno fatto entrare una donna con un giubbotto antiproiettile, si tratta di una amica della moglie ferita che potrebbe convincere l'uomo a liberare le bambine arrendendosi. L'ingresso al palazzo è interdetto a chiunque e, per precauzione, è stato anche chiuso il gas.





Dal profilo Facebook dell'appuntato Luigi Capasso nulla riporta al folle gesto, un ragazzo come tanti, una persona perbene che posta immagini di amici e tramonti sul mare, poi l'amore per le figlie e la moglie.. un gesto inspiegabile.

L' appuntato dei carabinieri 44enne Luigi Capasso - in servizio a Velletri, nei Castelli Romani, ma residente a Cisterna di Latina, haed è ora barricato in casa, dove tiene in ostaggio le due figlie di 14 e 8 anni. I carabinieri stanno cercando di convincere il loro collega a finirla con questo folle gesto e ha lasciare libere le figlie, la moglie 39enne - operaia dello stabilimento Findus di Cisterna - non è morta ma è stata trasportata in gravissime condizioni al San Camillo di Roma.