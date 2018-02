M5s/ I primi ministri di Luigi Di Maio : Tridico, Pesce, Conte, Fioramonti

Il candidato premier Luigi Di Maio, avrebbe già scelto la squadra di governo: "Sarà di 18 componenti incluso me". Pasquale Tridico, economista, università di Roma tre, al Lavoro; Alessandra Pesce, ex dirigente del ministero, all'Agricoltura; Giuseppe Conte, diritto privato, alla "P.a., deburocratizzazione e meritocrazia"; Lorenzo Fioramonti, docente di Politica economica a Pretoria, allo Sviluppo economico.





"Nelle prossime ore indicherò il ministro dello Sport, è una persona competente che conosce bene il settore", ha detto Luigi Di Maio a Radio anch'io. "La Costituzione prevede che il presidente della Repubblica nomini i ministri su proposta del presidente del Consiglio: noi abbiamo proposto quella squadra a Mattarella, poi è il Colle che decide - ha aggiunto Di Maio a proposito della sua lista di ministri -. Non sopporto che venga tirato per la giacca il Quirinale, non c'è nessuna irritazione di Mattarella, io l'ho solo informato".





Ieri in mattinata la prima riunione della squadra, poi l'invio dei nomi dei ministri via mail al Quirinale.

Dopo Sergio Costa all'Ambiente, arrivano gli altri nomi - sono professori, economisti ed ex dirigenti. Il candidato premier del: "".