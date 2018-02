Sudafrica : Turista americana sbranata da leonessa durante safari

Una turista americana di 22 anni è stata sbranata da una leonessa ed è morta poco dopo essere stata soccorsa, per la gravità delle sue lesioni, durante un safari in una riserva faunistica privata in Sudafrica. L'incidente è avvenuto a Hammanskraal, vicino Pretoria, al momento dell'attacco la giovane si trovava insieme ad altre persone ma i tentativi di salvarla sono stati inutili: letali le ferite riportate.



Quando i soccorsi sono arrivati, le persone che erano insieme alla donna avevano già tentato di rianimarla. Ma a causa della gravità delle ferite la 22enne è deceduta sul posto. Nel 2015 ci fu un'altra vittima americana - una donna che non rispettò i regolamenti e aprì il finestrino durante un safari, facendo avvicinare un leone per fotografarlo da vicino. Alcuni giorni fa un cacciatore di frodo è stato sbranato e ucciso da un branco di leoni in un'altra riserva privata ad Ingwelala.