Siria, scandalo Onu e Ong: Operatori abusavano delle donne: Sesso in cambio di cibo

Spencer ha parlato direttamente con donne vittime di abusi. «Mi ricordo di una donna che piangeva in una stanza, stava molto male. Una donna che si trova in un centro e aspetta di ricevere cose essenziali per poter vivere come cibo o sapone deve essere protetta. L'ultima cosa di cui ha bisogno è un uomo che la ricatti chiedendole di fare sesso con lei in cambio di quegli aiuti», ha detto ancora. «Qualcuno ha deciso che andava bene che il corpo delle donne fosse sfruttato e violato al fine di consegnare aiuti a più persone». «Non consegnavano gli aiuti fino a che le donne non si concedevano», ha rivelato ancora la cooperante alla Bbc descrivendo il terribile 'modus operandi' di alcuni suoi colleghi di agenzie Onu e ong attive in Siria.

Scandalo choc pere altresulla gestione dell'emergenza in. Donne siriane sono state abusate da operatori dell'Onu e di altre ong che scambiavano cibo e altri aiuti con «». A rivelarlo durante un'intervista allaè la cooperante Danielle Spencer. «È un problema che si conosce da sette anni» e, nonostante l'Onu negli anni abbia documentato il fenomeno in diversi rapporti, la questione è stata «volutamente ignorata».