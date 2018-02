Stupro di gruppo a Posillipo - assolti i due studenti grazie a un video hot : La vittima sorrideva

Ma in questa storia, al di là dell'esito finale (l'assoluzione in primo grado) pesa il giudizio espresso dai giudici su quella parte di mondo giovanile che frequenta i quartieri bene, tra Posillipo e il Vomero. Ecco cosa scrivono Beatrice Sasso, Umberto Lucarelli, Settimio Cocozza, componenti della undicesima sezione nella sentenza che assolve i due studenti V.E. e V.L.: «La storia vede protagonisti giovani studenti che sono soliti frequentare le aree della Napoli bene e che nonostante godano di un discreto livello socioculturale ed economico, dimostrano tuttavia di non coltivare rispetto e interesse per valori sociali e sentimentali di più alto profilo, quanto piuttosto la propensione a praticare superficiali e occasionali rapporti con coetanei, in una complessiva pochezza e miseria di aspirazioni, intenti e aspettative».





Una premessa nella quale viene calata la storia della giovane studentessa che si era rivolta alla polizia denunciando di essere stata stuprata dai due amici all'interno di un appartamento disabitato di via Manzoni. Un fatto che risale al dicembre del 2013, per il quale il pm aveva chiesto la condanna a nove anni di reclusione per i due imputati, che invece hanno dimostrato che quella sera, in quell'appartamento di Posillipo, il rapporto fu consenziente dal primo all'ultimo frangente.

Dodici pagine per assolvere i, che riescono a dimostrare la propriarispetto all'accusa di, mostrando inoltre un video effettuato con il cellulare durante un rapporto sessuale di gruppo, immagini di pochi secondi da cui emergeva un atteggiamento. Nessun dubbio nell'assolvere i due imputati per una presunta violenza sessuale, ma non hanno dubbi neppure nel tracciare un affresco poco edificante di quei giovani che frequentano «le aree della Napoli bene».