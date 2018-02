Incidente Battaglia Terme : Muore una mamma 34enne, ferita la sua bambina

Deceduta sul colpo la donna alla guida della Toyota. La donna era in auto con la figlia piccola, che nell'urto ha riportato una frattura alla gamba e che è stata portata in ospedale. La donna con la sua bambina aveva appena accompagnato il marito al lavoro, in un'azienda lì vicino, tanto che l'uomo ha sentito lo schianto ed è stato fra i primi ad accorrere sul luogo della tragedia. Ferito anche il conducente della Punto, portato pure lui in ospedale, illesa una trentenne rodigina che era a bordo di una Opel Corsa. A causa dell'impatto è stata chiusa provvisoriamente al traffico la strada statale 16 «Adriatica» al km 9,500. Sul posto sono intervenute anche le squadre Anas e la Polizia stradale per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione.

Tragicoquesta mattina intorno alle 8:30 lungo la statale 16, all'incrocio con via Vo' di Placca, nella zona del Cineplex a Battaglia Terme. Un morto e due feriti in uno scontro frontale fra due auto, a perdere la vita una giovane. In base alle primissime informazioni raccolte sul posto, sembra che una Toyota Aygo uscisse da via Vo' di Placca, proveniente da Due Carrare, immettendosi sull'Adriatica per svoltare a sinistra verso Monselice. È stata presa in pieno da una Punto proveniente da Monselice che l'ha scagliata contro una Opel Corsa in arrivo da Padova.