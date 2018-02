Monza/ spaccio e violenza, picchiano capotreno : Giovanissimi denunciati in stazione

Sempre sabato, nei giardinetti lungo la pista ciclabile vicino alla stazione, è stato denunciato un nigeriano di 25 anni residente in città con un permesso di soggiorno per motivi umanitari - addosso aveva 16,9 grammi di marijuana e 110 euro in contanti.





E ancora domenica, l'ennesimo episodio ma questa volta parliamo di violenza. Un peruviano di 21 anni residente a Monza, un ecuadoriano di 24 di Cologno Monzese e una ragazza italiana di Concorezzo di 22 anni, ubriachi, sono stati denunciati per resistenza, oltraggio, violenza e lesioni a pubblico ufficiale - dopo essere stati controllati dal capotreno sulla tratta Milano Garibaldi-Chiavenna, dove pare stessero dormendo, hanno reagito aggredendolo a pugni, colpendolo alla testa e insultandolo. Rintracciati in piazza Castello dopo la richiesta di aiuto del capotreno, hanno continuato a oltraggiare e insultare persino i poliziotti che li avevano bloccati alla fermata dell’autobus.

Ancora una volta Monza è al centro della cronaca per. Sabato la Squadra Volante del Commissariato di polizia haun africanooriginario del Gambia di 35 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio a seguito del diniego dello status di Protezione internazionale - è stato sorpreso in piazza Castello, sul retro della stazione, a. Nella circostanza, gli sono stati sequestrati 24 grammi di hascisc e 35 euro in banconote di piccolo taglio.