Emergenza neve Roma e Napoli : Treni cancellati, ritardi fino a due ore.

A causa del maltempo che ha colpito anche Napoli sono state cancellate le Frecce 9520, 9537, 9624, 9641 e il 9414. Sono 33 in tutto gli altri treni che saranno cancellati su tutta la rete ferroviaria italiana nelle prossime ore, in gran parte in partenza da Roma, Napoli e Milano. Trenitalia ricorda che i passeggeri giunti a destinazione con più di tre ore di ritardo hanno diritto al rimborso integrale del biglietto.

Ritardi e cancellazioni per i treni anche questa mattina negli scali ferroviari romani, messi in ginocchio ieri dall'. Al momento tutti i treni Alta Velocità in arrivo e partenza dafermano a Tiburtina, dove si registrano ritardi che in alcuni casi superano le due ore. Sembra comunque tenere il piano di emergenza disposto dalle Ferrovie in seguito all'ondata di gelo che sta colpendo l'Italia.