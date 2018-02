Napoli/ Grave bimbo di 7 anni che vola giù dal terzo piano : La dinamica non è ancora chiara

La dinamica dei fatti, però, non è ancora chiara, ai carabinieri della tenenza di Pagani è affidato il compito di scoprire come e perché il bambino sia volato giù dal balcone. Secondo una prima ipotesi, il piccolo lontano dallo sguardo vigile dei genitori, potrebbe essersi sporto più del dovuto per poi perdere l’equilibro e cadere nel vuoto. È stato un volo di diversi metri. Poi lo schianto sull'asfalto, violentissimo. I soccorsi sono stati immediati. Sono stati gli stessi genitori del bambino a precipitarsi in strada per aiutare il piccolo, che era ancora cosciente. Da lì la folle corsa in ospedale, a Nocera Inferiore, con la consapevolezza che ogni minuto che passava poteva essere fatale.





Al pronto soccorso dell’Umberto I il bambino è stato subito preso in cura dai medici di turno, che lo hanno sottoposto ad una serie di accertamenti ed indagini diagnostiche, prima di disporne il ricovero nel reparto di rianimazione, a scopo precauzionale. Escluse lesioni agli organi interni ed accertata la presenza di fratture agli arti inferiori, superiori e al bacino, nel pomeriggio il bambino è stato trasferito al Santobono di Napoli dove è tuttora tenuto sotto osservazione.

