Rovigo : Dopo 45 anni si riuniscono sei fratelli, manca ancora una sorella

Ma oggi grazie all'appello su Facebook di Annalisa Pan, diffuso anche in tv, lei e gli altri 4, Belinda, 48 anni, Monica, 51, Mauro, 53, Marco, 56, hanno potuto incontrarsi nuovamente a Jesolo. L'abbraccio con Luca, 50 anni, è stato rinviato, mentre all'appello manca la settima sorella che si chiama Nerina, come la mamma, e fu data in adozione appena nata. Annalisa ha scritto su Facebook : "Una sola parola: Amore fraterno! Non ho più lacrime da quanta gioia che ho provato anche oggi! Missione compiuta... ora inizio una nuova vita con la mia nuova famiglia allargata!".

Hanno tutti cognomi diversi e si sono riuniti dopo ben 45 anni, sonoche erano stati dati innel 1973 - il più grande, Marco, aveva 11 anni, la più piccola, Annalisa, che ha dato il via alle ricerche, aveva solo un anno. La loro mamma purtroppo aveva tentato il suicidio per la difficoltà di mantenerli e il padre si arrangiava con lavoretti saltuari e beveva per disperazione.