Sud Carolina : sotto effetto di droghe Kaylee Muthart si cava gli occhi

La ragazza è stata soccorsa davanti alla chiesa ga alcune persone che hanno sentito le urla di Kaylee in preda a forti allucinazioni, la 20enne non si è lasciata avvicinare e prima dell'arrivo dei medici, si è cavata anche il secondo bulbo oculare. La madre ha raccontato che la figlia era una abituale consumatrice di metanfetamina da almeno sei mesi.

Sotto l'effetto di droghe pesantissime la 20enne, di Anderson in Sud Carolina, si è. E' stata la madre della ragazza a diffondere la notizia per mettere in guardia i giovani dal pericolo delle sostanze stupefacenti. La famiglia ha iniziato una raccolta fondi per donare alla 20enne un cane guida.