Nessun rischio rinvio per Cagliari-Napoli in programma per questa sera alle 20.45 allo stadio Sardegna Arena, Cagliari-Napoli è ultima partita della 26ª giornata di Serie A, il Napoli è reduce dall'eliminazione in Europa League e può pensare soltanto al campionato per vincere lo Scudetto. Nel Cagliari Diego Lopez ritrova Paolo Faragò dal 1' e conferma il greco Lykogiannis sulla fascia sinistra. In difesa non ci sarà Fabio Pisacane : «Molte volte quando fai la bella prestazione contro una big non basta, abbiamo fatto ottime partite in passato ma vogliamo completare il quadro con dei punti. Siamo in grado di fare punti con una squadra come il Napoli, è quello che dobbiamo ricercare»





FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Castan; Faragò, Barella, Padoin, Lykogiannis; Joao Pedro; Pavoletti, Han. All. Lopez NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri Arbitro: Giacomelli

Diretta Live Cagliari Napoli : Dove vederla in tv e streaming Serie A oggi lunedì 26 febbraio

La Partita sarà trasmessa in diretta TV, su(solo diretta goal). Qui puoi seguire lae selezionare l'incontro per le. In streaming, la si può vedere su mobile e computer con il servizio SkyGo di Sky , inoltre puoi seguirla anche sul PC con abbonamento o acquistando il singolo evento su Now Tv Premium Calcio . Segnalati streaming disponibilisu, su questi siti, però, non è possibile verificare che le fonti che trasmettono abbiano acquistato legalmente i diritti delle partite. Sui social network consultate le pagine ufficialidelle due squadre oppure super visitare gli account dei due club.