Uomini e Donne : Riassunto della puntata del Trono Classico di oggi lunedì 26 febbraio

Scendono i corteggiatori usciti in esterna con le troniste: per Nilufar ci sono Giordano, Nicolò, Nicolò V. e Stefano; per Sara ecco Nicolò F., Alessandro e Luigi. Prima di iniziare con le esterne, Paolo ci tiene a ringraziare Maria e tutta la redazione per il suo meraviglioso percorso nel programma e lo fa con una lettera scritta e recitata da lui, che fa emozionare tutti i presenti.



La prima esterna è quella di Sara e Nicolò F.: il corteggiatore la raggiunge in albergo con un peluche gigante di nome Dino, che è stato suo amico d’infanzia dall’età di cinque anni, ma quando lei gli dice che ha deciso di rivedere Lorenzo, Nicolò ha una brutta reazione e Sara scoppia in lacrime.





Vediamo l’incontro tra Sara e Lorenzo: la tronista è consapevole della sua scelta di dichiararsi per Nilufar, ma dentro di sé sente che ha ancora desiderio di conoscerlo e lo ha chiamato proprio per chiedergli di darle una seconda possibilità. Lorenzo si mostra confuso, ma poco dopo cede, ammettendo di avere ancora un forte interesse nei suoi confronti.





Tornati in studio Nilufar va su tutte le furie e se la prende con Lorenzo che la settimana prima si era dichiarato per lei e gli è bastato un attimo per cambiare completamente direzione. Maria cerca di farla ragionare sul fatto che la scelta di Lorenzo è stata dettata da un bel momento e che fino a poco prima era più orientato verso Sara, ma Nilufar non ne vuole sapere e afferma di non volerlo più portare in esterna!



Nilufar organizza una sorpresa per Nicolò e lo raggiunge a Milano. Il corteggiatore è visibilmente emozionato e felice, i due parlano di quanto accaduto nella scorsa puntata e Nicolò, a sorpresa, decide di dichiararsi per lei. Prima esterna tra Nilufar e Stefano, che decide di portare la ragazza nel suo ristorante per farla entrare subito nel suo mondo. Si parla dei “rivali” corteggiatori e Stefano afferma di non temere nessuno e di essere molto determinato nel portarla fuori.



L’ultima esterna è quella di Nilufar e Giordano: in una splendida cornice di farfalle dai mille colori il corteggiatore decide di presentare a Nilufar sua mamma, che spende bellissime parole per lei e si augura che scelga di uscire dal programma insieme a suo figlio. Nilufar è felice e Giordano le confessa di sentire che qualcosa sta cambiando tra loro e in positivo!



Nelladopo l’ingresso dei tronisti, appaiono sul ledwall le immagini di una coppia appena uscita da Uomini e Donne: si tratta di Paolo e Angela, che fanno il loro ingresso in studio accompagnati dagli applausi del pubblico. La corteggiatrice racconta che le cose procedono a gonfie vele e che mai si sarebbero immaginati di trovarsi così bene insieme!