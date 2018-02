Maltempo Roma : Il sindaco Virginia Raggi in Messico lascia la Capitale in emergenza

La Raggi tramite Facebook ha cercato di spiegare l’importanza di partecipare ad un evento del genere: “Sono a Città del Messico per la conferenza del C40 #Women4Climate. L’Italia torna protagonista nel dibattito sui cambiamenti climatici. Le grandi capitali sono in prima linea per vincere le sfide di domani. Nessuno deve rimanere indietro. Lo sviluppo sostenibile e inclusivo il nostro obiettivo comune. Il futuro nelle nostre mani”.





Il Campidoglio aveva anche avvisato i romani di evitare di mettersi in auto, se non strettamente necessario: "Siamo al lavoro per garantire la percorribilità delle strade a fronte della nevicata eccezionale che ha interessato questa notte la Capitale. Si invitano i cittadini a limitare i propri spostamenti allo stretto necessario" si legge su Facebook nel profilo dell'assessore all'Ambiente di Roma Pinuccia Montanari. Subito nella Capitale è scattato il piano neve per il trasporto pubblico romano, ma alcuni bus Atac sono rimasti fermi in rimessa. La circolazione ferroviaria ha subito ritardi per tutta la mattinata e sono stati tanti i convogli fermi in attesa di entrare alla stazione Termini

Roma completamente imbiancata, fino al litorale, per una nevicata iniziata alle due di stanotte, tutte le scuole e l’università La Sapienza sono ferme. Ma l’arrivo del freddo record a Roma ha portato anche nuovi attacchi nei confronti del, che si trova aper una conferenza sui cambiamenti climatici.