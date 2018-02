È morto il petroliere italiano Gian Marco Moratti

L’ex marito di Letizia Moratti è stato più di un imprenditore per l’Italia degli ultimi 30 anni. Si è laureato in Giurisprudenza a Catania ed è stato presidente dell’Unione petrolifera, nel consiglio d’amministrazione del Corriere della Sera, della Bnl, dell’Inter, presidente di Norman Kraig & Kummel Italiana , nonché membro di diversi comitati - come quello ministeriale per l’industria e l’ambiente, quello interministeriale per il coordinamento dell’emergenza energetica, quello di coordinamento contro l’abuso di droghe.





Il sindaco Giuseppe Sala su Facebook. : "Apprendo con grande tristezza la notizia della scomparsa di Gian Marco Moratti. Un grande milanese: imprenditore capace e attento ai bisogni delle persone fragili. La nostra città e la comunità di San Patrignano perdono un riferimento solido. Il mio sincero cordoglio a tutta la famiglia e in particolare a Letizia".

È morto l'imprenditore italiano e presidente della Saraspetroliere italiano, fratello di Massimo Moratti (ex presidente dell’Inter). Gian Marco Moratti che si e' spento a 81 anni a Milano nella notte, era nato a Genova il 29 novembre 1936.