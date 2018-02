Chernobyl, il nuovo singolo di Pantarey da Artista Sconosciuto : Intervista

Cominciamo dal tema portante del disco: che cos'è al giorno d'oggi unArtista Sconosciuto?

Al giorno d'oggi un "artista sconosciuto" è colui che vuole emergere e/oesprimere la sua arte, indipendentemente dal genere musicale. Tutto ciò che èpuò essere arte ti rende un artista.



Se ti chiedessimo di descrivere Chernobyl in una sola frase: qualesceglieresti e perché? Chernobyl, più che in una frase la descriverei con una parola: verità. In questa canzone ho cercato di riunire il disastro avvenuto nel mondoattuale. Ricordare che quel momento potrebbe ricapitare e che nel 2018 sarebbedavvero un periodo "fallout".



Pur rimanendo affezionato ad una influenza old-school e a quella capacitàlirica che già mostravi nei freestyle che abbiamo ascoltato questa volta misembra che tu abbia voluto fare qualche passo (sonoro) in più. Puoi raccontarcicome è realmente avvenuta questa evoluzione? Un cambiamento c'è stato dal primo album a questo. Tutto si basa sul miostato d'animo e davcome percepisco la musica al momento della creazione. Argomentofreestyle che dire, usare dei beat lenti o boombap aiuta ad esprimere ciòche si vuole dire, avere più tempo per pensare alla frasi o a come chiudere unarima è importante.



Come nasce la canzone Gente Confusa? La canzone nasce su un altro beat dal genere trap. Ho voluto sperimentarequesta nuova moda che a me non piace più di tanto, ma il brano nell'insieme erastrutturato bene ed era anche carina a mio avviso. Decisi di cambiarestrumentale e scelsi un'influenza dubstep mischiata al rap.



Ti sei mai trovato in una situazionesimile a quella descritta nel video dalle tue comparse? Non in tutte. Nei freestylecerco di esprimere quello che penso, quello che succede o una vicenda avvenutarealmente.



Punti Di Vista sembra essere un brano che stacca, per un momento, da tuttele altre tracce. Più che motivazione incute spensieratezza. Sei d'accordo connoi oppure hai una visione differente? La traccia è un po'distaccata dal resto del mixtape. Tuttonasce per pura casualità, un po'di tempo fa mi passarono questa strumentale edho voluto esprimere dei pensieri e delle sensazioni andando sul soft.



Pensi che in futuro allargherai ancora unpo' le tue sonorità e le tematiche o resterai fedele a quelle utilizzate sinoad ora? Francamente non lo so, finché non troverò un beatmaker di fiducia mi adatteròcome ho sempre fatto. Di sicuro le tematiche cambieranno, cercherò diraccontare o trasmettere i miei pensieri e quello che vedo a giro.



Domanda classica per concludere: cosa dobbiamo aspettarci da Pantarey neiprossimi mesi? Per ora devo ottimizzare l album, registrare da capo tutte le tracce permetterle poi in free download, se ci sarà l'occasione uscirà qualcosa freestylee soprattutto andate sulla mia pagina se vi fa piacere.

", il nuovo singolo di, terzo estratto dal mixtape. Un inno contro l'abuso di potere, un urlo riempito da una valanga di rime che puntano il dito verso la falsità e la crudeltà. Il sound golden age e le rime pungenti, che creano il giusto contrasto con la melodia di un testo senza esclusioni di colpi, fanno di questo brano un perfetto jolly radiofonico, che potrebbe essere tranquillamente collocato tra le nuove uscite del rap underground del giorno d'oggi. Il secondo è stato "Gente Confusa" preceduto da "Riflessioni". Insomma, un'ottima scelta per riscaldare gli ascoltatori invernali in attesa di una estate "calda" di sorprese musicali da parte dell'artista!