Carmen Di Pietro : Non mi risposo per non perdere 3.000 euro di pensione di Paternostro

Il matrimonio fece molto scalpore per la differenza d'età tra i due sposi - Paternostro aveva 76 anni, la Di Pietro appena 33. Due anni dopo il giornalista morì, lasciando alla sua vedova la pensione di reversibilità, e la showgirl ritrovò l'amore con Giuseppe Iannoni, da cui ebbe due figli e con cui si sposò in chiesa, ma senza rito civile proprio per non perdere la pensione.

