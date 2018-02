Incidente Autostrada Firenze Mare : morto il 39enne Fabio Fani di Campi Bisenzio

La vittima, che era alla guida di una Suzuki Jimny, è stato sbalzato fuori dall'auto ed è andato a sbattere violentemente contro il guardrail. Le gravissime ferite riportate non gli hanno lasciato scampo. La seconda auto, guidata da un pistoiese di 25 anni, ha cappottato più volte prima di fermarsi. L’uomo alla guida è rimasto miracolosamente illeso, tanto che è riuscito a venire fuori da solo dall'abitacolo accusando soltanto un fortissimo choc ma senza manifestare lesioni di rilievo. Il veicolo da cui è uscito illeso era talmente malridotto da rendere difficile perfino il riconoscimento della marca.





Il 118 è stato chiamato dal conducente di un’auto che procedeva nella stessa direzione dei due veicoli coinvolti e che si è fermata per chiamare i soccorsi. La centrale del 118 ha attivato la Misericordia di Montale che è partita alle ore 20,03 arrivando sul posto in tempi rapidissimi così come l'automedica di Pistoia con a bordo il medico e l’infermiere. I soccorritori hanno dovuto constatare che per Fabio Fani non c’era niente da fare. Le condizioni del corpo erano tali da rendere inutili anche le manovre di primo soccorso. I sanitari hanno potuto prestare assistenza solo al conducente della seconda auto che, sebbene in condizioni non preoccupanti, è stato portato al pronto soccorso in codice giallo per accertamenti. Sull'autostrada si è formata subito una lunga fila, la polizia stradale ha effettuato tutti i rilievi e si è adoperata per riattivare il traffico.

Incidente mortale sull', ieri sera, intorno alle ore 20. La vittima è un uomo di 39 anni,, residente a, che è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto al km 27 dell’autostrada, in direzione mare, tra i caselli di, all'altezza di Badia a Pacciana, vicinissimo al confine tra le due province che è situato al Km 28. Sono state coinvolte due automobili con a bordo solo i due conducenti. Tra i due veicoli c’è stato un impatto che ha provocato una paurosa carambola. La dinamica dell’incidente non è chiara ed è oggetto di indagine da parte della Polizia Stradale.