Incendio in una discoteca a Desenzano : 17 ragazzi intossicati e ricoverati

Nel locale erano presenti centinaia di persone, evacuate con pullman messi a disposizione da alcune associazioni. L’intervento dei soccorritori è terminato verso le 4.44. Nel locale erano presenti alcune centinaia di persone che sono state fatte evacuare utilizzando anche pulmini messi a disposizione da alcune associazioni.

Incendio in una discoteca di Desenzano questa notte intorno alle 2. In totale sono, tutte non gravi, che si sono recate autonomamente nei pronto soccorso degli ospedali della zona per accertamenti. Di queste, 17 ragazzi sono stati ricoverati per intossicazione da fumo. Secondo la ricostruzione dell', le ambulanze sono arrivate sul posto in contemporanea con l’allarme, scattato alla 1.54.