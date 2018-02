Isola dei Famosi 2018 ... chiusura anticipata del programma? Ecco perchè

Nonostante siano già passate alcune settimane da quando è scoppiata la bolla per mano della Henger, con il passare dei giorni la storia si è andata complicando ancora di più, tanto che adesso ad accusare alcuni concorrenti e, su tutti, Francesco Monte come aveva fatto proprio la bionda Eva, ci sono anche altri naufraghi. A riaprire ancora lo spinoso argomento, che a quanto pare non riesce ad esaurirsi del tutto, sono state altre due concorrenti, la prima è Cecilia Capriotti. La modella, infatti, pare che abbia parlato di una riunione che si è tenuta con gli autori, in Honduras, per discutere della faccenda legata alla marijuana, ancora prima della denuncia live fatta da Eva Henger.





La seconda concorrente a parlare della droga, a seguire, è stata Chiara Nasti la quale, nell'audio fatto ascoltare da Striscia la Notizia che continua ad occuparsi a piè sospinto di questa vicenda, avrebbe confermato che Francesco Monte avrebbe fumato spinelli in continuazione, dalla mattina alla sera. E, come se non bastasse, ha anche aggiunto che tutti gli altri concorrenti ne sarebbero stati a conoscenza. La frase secondo la quale “per tutti questi motivi, sembra proprio che la produzione, Magnolia, stia seriamente valutando l’ipotesi di chiudere in anticipo il reality show di Canale 5”, quindi, pubblicata dal sito Anticipazioni.tv a proposito di una possibile chiusura anticipata dello show, non appare più tanto vaga.

Sembra che le cose vadano sempre peggio, più passano i giorni e maggiormente le vicende si fanno ancora più intricate, meno facili da risolvere e con sempre maggiori rischi per lo show. Nelle ultime ore infatti, secondo indiscrezioni, pare ci sia la possibilità di chiudere i battenti prima della data prevista. Il motivo? Sempre lo stesso, l'affare della marijuana che ha praticamente colpito questa edizione. Le forti e precise accuse mosse da Eva Henger hanno lasciato un segno indelebile, e non è facile, nonostante i moltissimi tentativi da parte della produzione, tornare indietro e cancellare ciò che è stato - le parole dell'attrice hanno comunque colpito nel segno, e il "caso", come è stato definito da molti, non accenna a placarsi, anzi.