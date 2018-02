Inter-Benevento è il secondo anticipo della 26ª giornata di Serie A e si gioca stasera a partire dalle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. I nerazzurri, sconfitti 2-0 dal Genoa nell'ultimo turno, affrontano l'ultima in classifica a San Siro, nel secondo anticipo della 26a giornata di campionato. Il Benevento è ultimo in classifica, quindi la vittoria potrebbe essere alla portata dell'Inter, ma Luciano Spalletti non si fida: "Il Benevento sta attraversando un buonissimo periodo. De Zerbi sta facendo un ottimo lavoro, hanno entusiasmo. Abbiamo il risultato nelle nostre mani. Dipende tutto da quello che facciamo".





Stasera l’Inter sarà ancora senza Mauro Icardi, ma avrà di nuovo a disposizione l’esterno offensivo croato Ivan Perisic. In attacco giocherà ancora Eder, andato a segno per due volte nelle ultime tre partite. Il Benevento schiererà dal primo minuto i nuovi acquisti Sandro, Djuricic e Guilherme; Bacary Sagnà partirà dalla panchina.

Le probabili formazioni di Inter-Benevento Inter (4-2-3-1) Handanovic; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, D’Ambrosio; Vecino, Borja Valero; Candreva, Brozovic, Perisic; Eder Benevento (4-3-3) Puggioni; Letizia, Djimsiti, Costa, Tosca; Cataldi, Sandro, Djuricic; Brignola, Guilherme, Parigini

Diretta Live Inter Benevento - Dove vedere Tv e streaming oggi sabato 24 febbraio 2018

La Partita sarà trasmessa in diretta TV, su(solo diretta goal). Qui puoi seguire lae selezionare l'incontro per le. In streaming, la si può vedere su mobile e computer con il servizio SkyGo di Sky , inoltre puoi seguirla anche sul PC con abbonamento o acquistando il singolo evento su Now Tv Premium Calcio . Segnalati streaming disponibilisu, su questi siti, però, non è possibile verificare che le fonti che trasmettono abbiano acquistato legalmente i diritti delle partite. Sui social network consultate le pagine ufficialidelle due squadre oppure super visitare gli account dei due club.