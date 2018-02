Tivoli, gioco choc : 14enne si impicca con cavo della play station - Voleva provare il blackout

Dalle prime ricostruzioni il ragazzino avrebbe cercato di emulare il cosiddetto blackout, il gioco del soffocamento. L'ultima moda tra i più giovani, che può causare morte o danni cerebrali, prevede il soffocamento per provocarsi stati di euforia che poi gli stessi protagonisti condividono sui social network. Solo qualche giorno prima, il 14enne avrebbe mostrato al padre un video trovato su youtube legato proprio al blackout. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sono ancora da valutare gli eventuali danni riportati per la prolungata ipossia. Secondo le prime ipotesi, sembra che quando il giovane si è stretto il cappio al collo toccasse comunque con i piedi per terra e questo potrebbe averlo salvato. Ora gli agenti stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. In passato sono stati registrati altri casi simili solo per dimostrare il coraggio o quanto uno sia forte ad altri giovani.

