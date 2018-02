Svizzera : Danilo Nuzzo uccide la moglie Irene Rizzo e poi si suicida

La donna è morta davanti all'ingresso della banca - a pochi passi da lei, il marito si è tolto la vita dopo averla uccisa. Uno dei due sarebbe morto sul colpo, l'altro in seguito alle gravi ferite riportate. Sembra che l'uomo avesse trascorso gli ultimi giorni in paese e che proprio il giorno prima della tragedia fosse ripartito per la Svizzera. In preda al terrore, i numerosi passanti sono fuggiti e hanno cercato di mettersi al riparo, temendo un attacco terroristico. Il luogo della tragedia è stato subito raggiunto da auto e camionette della polizia ed è stato interdetto ai pedoni. Sull'accaduto indagano la procura e la polizia della città svizzera.

, di 38 anni, ieri, in una strada del centro diin Svizzera, ha ucciso con colpi di pistola la moglie,, di 35 anni, e poi si è ucciso. La coppia era originaria della provincia di, lui di Supersano, lei di Ruffano, ma da diversi anni vivevano in Svizzera con i due loro figli. La tragedia è avvenuta, per motivi non ancora accertati, sotto gli occhi dei passanti, intorno alle 14.30 nel quartiere Europaallee, a poche centinaia di metri dalla stazione centrale. La donna era impiegata presso una filiale della banca Ubs, ed è proprio davanti all'edificio che ospita l'istituto di credito che è avvenuto l'omicidio-suicidio.