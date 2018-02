L'Isola dei famosi, Christian Di Maggio svela un aneddoto su Eva Henger e Francesco Monte

L'Isola dei famosi 2018 è al centro di uno scandalo droga che continua a dividere il pubblico e a regalare nuovi scoop pirotecnici. La fashion blogger Chiara Nasti ha rivelato a Massimiliano Caroletti, come ha documentato l'audio trasmesso da Striscia la notizia, che non ha fumato canne soltanto l'ex tronista del trono classico di Uomini e Donne Francesco Monte, ma anche il modello e fashion blogger Marco Ferri. I fan dell'Isola dei famosi chiedono a gran voce anche la sua espulsione.





Christian Di Maggio ha detto la sua sullo scandalo canna gate durante un'intervista rilasciata alla rubrica Anche il manager delle celebritiesha detto la sua sullo scandalo canna gate durante un'rilasciata alla rubrica La Sciabolata Vip per Blastingnews.com





Il titolare della Alchimy Group International ha dichiarato senza peli sulla lingua: "La diatriba mediatica è comunque aperta e lo sarà fino alla fine dell'Isola. Secondo indiscrezioni, la Henger potrebbe essere stata indotta dalla produzione di Magnolia ad attaccare Monte, sicuramente par alzare gli ascolti e riesumare un prodotto che non funziona più, quale Eva. È un gioco di interessi - ha sottolineato Christian Di Maggio -, Striscia La Notizia lancia input, dando spazio alla Henger per il suo passato lavorativo a Paperissima, attacca Monte e Rodriguez, perché controparte e utilizza la solita strategia satirica per creare casi. Le Iene continuano il percorso dedito a creare funzionalità e tutte le altre testate, che fanno parte di Mediaset, continuano il gioco. Non condanno la scelta di Monte di tutelare i suoi interessi. Mi turba, però, il fatto che si sia alzato un polverone per una presunta canna da parte di una persona che ha trascorsi da attrice di film a luci rosse... è un finto perbenismo poco adeguato".





Nell'intervista l'ex manager ed ex fidanzato della showgirl Sara Tommasi ha bocciato senza appello il cast dell'Isola dei famosi 2018: "È un contorto mix di prodotti che creano interazioni e rendono funzionale il sistema televisione, combinato con i social network". Ha fatto a pezzi le due pupe Francesca Cipriani ed Elena Morali: "Lo stereotipo della showgirl fenicottero rosa in plastica è ormai superato, oggi le donne vogliono identificarsi nella sobrietà, anche se nelle isole o piccoli paesini esiste ancora il traguardo della miss-velina-showgirl che potrà forse vivere di rendita, sposandosi con un produttore o calciatore. Simpatica Francesca anche se un po' stordita e istericamente costruita, un po' meno la Morali, personaggio cresciuto tra flirt politici e circuiti di potere. Questi sono standard tipicamente anni '90, direi che sono passati 20 anni".





Siete d'accordo con l'opinione di Christian Di Maggio? Che cosa ne pensate dello scandalo canna gate all'Isola dei famosi?