Vincicasa, pensionato romano vince una casa e 200.000 euro

Il pensionato collabora con il figlio nel suo lavoro, è sposato e ha 5 nipoti, ha vinto giocando i numeri che gioca da una vita e stavolta è andata bene : «Quando ho verificato i numeri ci sono stati un paio di minuti in cui l’adrenalina non mi permetteva di essere completamente lucido. Spesso si desidera talmente tanto una cosa da immaginare di essere riusciti ad ottenerla. In questo caso la realtà è stata ancor meglio dell’illusione. Ora ho una casa e 200.000 euro. Ancora non ci credo! Per i dettagli ci penserà mia moglie. Quello che so per certo è che sarà a Roma o nei dintorni. Vogliamo stare vicini ai nostri nipoti e, anzi, consentire loro di frequentare la nostra bellissima casa che acquisteremo presto grazie a VinciCasa».

È un pensionato di Roma il fortunato il vincitore del concorsodel 1 febbraio 2018. La schedina vincente è stata giocata presso il punto venditaTabacchi di Via Biagio Petrocelli a Roma, il pensionato ha vinto il premio da 500.000 euro - 200.000 euro in denaro, e 200.000 euro per all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.