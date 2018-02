Strage in Florida : Donald Trump vuole armare gli insegnanti

Il presidente Trump promette ascolto e azione - sono qui "per ascoltare", ha sottolineato in apertura dell'evento alla Casa Bianca, tornando a garantire che si lavorerà sui controlli e le verifiche cosiddette di "background" per i detentori di armi o potenziali tali, ha menzionato la possibilità di alzare i limiti di età per l'acquisto di armi, è tornato quindi a rimarcare anche la necessità di vigilare sulla salute mentale. "Ascoltiamo, poi ci mettiamo subito al lavoro. E non solo a parole come in passato. Lo risolveremo", ha affermato.





E all'idea di armare gli insegnanti :"La esamineremo con attenzione", ha detto Trump, in risposta alla ipotesi avanzata da uno dei presenti. "Capisco che è un'ipotesi controversa siamo qui per ascoltare".