Le Iene/ Asilo degli orrori a Roma - uno dei bimbi maltrattati : Mi dava i pugni in testa

Il piccolo Giulio ha raccontato tutto ciò che ha subito mentre in video passano le immagini degli abusi che la maestra compiva sui bambini. "Una volta la maestra mi ha preso per il collo e mi ha lanciato contro il muro - racconta il piccolo - Non ho pianto. Diceva non dire alla mamma che mi aveva menato. Io dicevo ok, ma ho raccontato tutto, poi l'abbiamo mandata in galera". La maestra, una donna di 63 anni, è stata arrestata lo scorso 27 marzo, ha passato due mesi ai domiciliari. La signora Giovanna non può più insegnare e lavora in un ufficio interno al Comune.

Sono tante le storie nell'ultimo periodo e in ogni parte d'Italia che riguardano iai danni dei bambini. L'ultimo episodio con immagini inedite e non solo, è stato trasmesso dal programma de "", che si è occupato del caso, ovvero l'degli orrori a Fiumicino vicino Roma. Qui, una maestra è stata ripresa dalle telecamere delle forze dell’ordine mentre maltrattava dei bambini. Veronica Ruggeri, inviata de "Le Iene" è andata a parlare con i genitori che hanno denunciato la, ed ha parlato con uno dei bambini maltrattati e che ora non frequenta più quell'istituto.