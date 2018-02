A Foggia finisce con la Panda contro un camion: Simona Forte muore a 27 anni

La donna aveva smontato dopo il servizio e viaggiava a bordo della sua Fiat Panda verso Foggia per raggiungere il compagno quando, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Foggia, si è scontrata con un camion che procedeva in senso opposto. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e polizia stradale. Separata, lascia un figlio di tre anni.

, di 27 anni, originaria di Vico Equense, in Campania, èn un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla Circonvallazione di Foggia, nei pressi dello svincolo per le Casermette., Caporalmaggiore in forza al 21esimo reggimento Genio di Caserta e impiegata nell'operazione Strade Sicure.