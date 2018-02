Como, vince un milione al SuperEnalotto ma non lo reclama : E' caccia al vincitore

"Da noi c’è sempre un gran viavai di giocatori e molti di loro sono svizzeri. Certo un milione di euro fanno comodo anche a loro, il dubbio è che magari chi ha vinto non se n’è ancora accorto". Così la Sisal ha deciso di aiutare il proprietario del bar, lanciando in questi giorni una vera e propria caccia all'uomo, anche perché sui 20 super premi da un milione di euro l’uno legati all'estrazione natalizia del SuperEnalotto l’unico a non essere stato ancora reclamato è proprio quello giocato sul Lario. "La schedina è stata convalidata il 22 dicembre 2017 ed era del valore di tre euro – spiegano alla Sisal - Un piccolo indizio per cercare di ricordare e non perdere l’occasione di riscuotere il premio da 1 milione. Ricordiamo infatti che il termine per la riscossione, 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino, scadranno venerdì 23 marzo". Per cui fino ad allora tutti i patiti del SuperEnalotto che sono passati sotto le feste dal bar Filocontinuo faranno bene a frugare minuziosamente nei portafogli e rovesciare le tasche dei cappotti, non si mai!.

Forse è un anziano che non ricorda, o forse sbadato o semplicemente di un altro Paese, fatto sta che è un neomilionario che a distanza di quasi due mesi non solo non ha ancora incassato la sua, ma neppure ha avviato le pratiche per la riscossione. Questo è ciò che è accaduto a, dove la super vincita al Bar Tabacchi Filocontinuo di Sagnino, che già aveva fatto discutere subito dopo Natale, rischia di fare ancora notizia ma questa volta al contrario. Il proprietario del bar, Lorenzo Ribaudo, spiega: "Qui non si è presentato nessuno per reclamare la vincita ma la cosa non ci ha stupiti più di tanto, vista l’entità del premio. Pensavo che il vincitore si fosse fatto vivo con, al bar se n’è parlato eccome, abbiamo messo fuori i cartelli e quando si è saputo che uno dei venti Nababbi a Natale aveva giocato qui, anche i giornali se ne sono occupati".