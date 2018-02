Rapimento Aldo Moro, lapide commemorativa imbrattata con svastiche : Morte alle guardie

Sul caso sta indagando la polizia - Ricordiamo l'agguato, passato alla storia come "strage di via Fani", compiuto da un gruppo di fuoco delle Brigate Rosse composto da Valerio Morucci, Franco Bonisoli, Prospero Gallinari, e Raffaele Fiore, con il supporto di Mario Moretti, Alessio Casimirri, Alvaro Lojacono, Barbara Balzerani, Bruno Seghetti e Rita Algranati: alle 9, all'arrivo di Moro e della sua scorta, i brigatisti di supporto fecero in modo che le auto del convoglio si fermassero, e i 4 terroristi del gruppo di fuoco, travestiti da piloti dell'Alitalia, iniziarono a sparare. Persero la vita i 5 uomini della scorta (i carabinieri Oreste Leonardi e Domenico Ricci e i poliziotti Francesco Zizzi, Giulio Rivera e Raffaele Iozzino), mentre Moro fu sequestrato e ucciso dopo 55 giorni di prigionia.

Dopo lo sfregio del Murales a Milano dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino anche a Roma accade un episodio simile che fa rabbia. Ad essere imbrattata con scritte e svastiche, lain via Mario Fani. La targa era stata momentaneamente rimossa per lavori di restauro in vista del quarantennale del sequestro dello statista, avvenuto il 16 marzo 1978, e dell'uccisione della sua scorta. Sulla lapide tanto di scritta: "", accompagnata da due svastiche ai lati.