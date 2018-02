Isola dei famosi : Paola Di Benedetto ha già dimenticato Francesco Monte con Marco Ferri?

Francesco Monte ha abbandonato il reality a seguito delle dichiarazioni di Eva Henger relative allo scandalo della droga sull'isola, nel suo video messaggio mandato in onda durante la puntata di martedì sera affermava di fare il tifo per Paola e di volerla vedere una volta tornati in Italia. L'ex fidanzato della Di Benedetto, Matteo Gentili, ha commentato: "Pensavo fosse più presa da Francesco Monte. L’ho vista piuttosto fredda nell’ultimo saluto”.

Sull'Isola dei famosi sembra proprio che la bella e avvenente naufragaabbia già dimenticato l'es tronistacon il quale si era creato un feeling al di fuori del comune. Dopo, anche la ballerina esi stiano avvicinando.