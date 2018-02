Isola dei famosi : La naufraga Cecilia Capriotti mostra gli slip in diretta

La bellissima showgirl, attrice ed ex modella italiana a 41 anni è davvero un'incanto ed in studio insieme ad Alessia Marcuzzi ripercorre tutti i momenti della sua Isola... poi Alessia torna a parlare con lei del caso canna gate:su Francesco Monte : "Io fumo qualche sigaretta al giorno, quindi non noto chi fuma chi no. Se avessi visto, denunciare non è il mio stile. Ho fumato sigarette fuori e basta, non ci ho fatto caso. E' una situazione talmente delicata".

è stata l'eliminata dell'della scorsa settimana ed arriva negli studi di Canale 5 con una mise da cardiopalma... L'attrice per la diretta ha indossato un abito davvero sexy con uno spacco vertiginoso... ricordava un pò la Belen Rodriguez a Sanremo 2012 - e proprio questo profondissimo spacco ha lasciato intravedere la biancheria intima dell'attrice.