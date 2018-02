La lapide commemorativa di Aldo Moro imbrattata con svastiche a Roma

Aldo Romeo Luigi Moro è stato un politico, accademico e giurista italiano, cinque volte Presidente del Consiglio dei ministri, segretario politico e presidente del consiglio nazionale della Democrazia Cristiana. Fu rapito il 16 marzo 1978 e ucciso il 9 maggio successivo dalle Brigate Rosse.

Una scritta orribile - "" - con dueai lati è stata trovata sulla base di cemento dellaa del rapimento diin via Mario Fani a Roma. La targa era stata momentaneamente rimossa per lavori di restauro in vista del quarantennale del sequestro dello statista, avvenuto il 16 marzo 1978, e dell'uccisione della sua scorta. Sul caso sta indagando la polizia.