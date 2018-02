Palermo, militante di Forza Nuova Massimo Ursino picchiato : il video del pestaggio

Perquisizioni in corso a Palermo da parte della polizia nei confronti di soggetti che sarebbero coinvolti nell'aggressione al segretario provinciale di Forza nuova Massimo Ursino. I provvedimenti secondo quanto si apprende sarebbero scattati già nella notte e riguarderebbero diverse persone. L'uomo è stato portato in ospedale da un'ambulanza ha una frattura al naso, ematomi al volto e in tutto il corpo e una sospetta lesione alla spalla. I medici del Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico gli hanno diagnosticato una prognosi di venti giorni.

Il responsabile provinciale di Forza Nuova è stato bloccato, legato mani e piedi e pestato a sangue da alcune persone con il volto coperto da sciarpe nella centrale, a