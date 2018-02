Prato/ Panico al Pronto Soccorso Santo Stefano: Armato di pistola minaccia gli infermieri

Una volta all'ospedale, in condizioni esagitate, l'uomo si è alzato dalla barella e ha tirato fuori quella pistola senza tappo rosso. Il fatto è avvenuto avvenuta poco dopo le 22 di ieri sera. Il 57enne è stato bloccato dalle guardie della Securitas metronotte che, coadiuvate dagli agenti di polizia penitenziaria, lo hanno disarmato. Intanto sono giunte le volanti della polizia, il 57enne è stato arrestato e l'arma sequestrata.

Episodio gravissimo al pronto soccorso dell', dove un uomo armato di pistola con pallottole a salve hamentre era in attesa di essere visitato. L'uomo - che era stato soccorso in strada, caduto dalla sella della bici in stato di ubriachezza - ha scatenato il panico all'interno del pronto soccorso.