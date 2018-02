Dopo Sanremo Fabrizio Moro si racconta : Ho abusato di alcol e droghe per sballarmi

Fabrizio Moro, spiega come poi è riuscito a disintossicarsi: «Io sono un vigliacco, ho il terrore della morte. A un certo punto ho iniziato a stare male, mi sentivo debole. Sono andato a fare le analisi del sangue. E i risultati mi hanno spaventato». I problemi di droga e alcol ne hanno portati con sé anche altri. Con le donne e il sesso. «Quando ho capito che dovevo disintossicarmi, un altro disagio è arrivato: la paura di ammalarmi ha iniziato a condizionarmi. Ero ipocondriaco: non uscivo più di casa se non ero sicuro di andare in un luogo con vicino un ospedale. E pure con le donne avevo problemi. Per paura delle malattie, non volevo più fare l’amore. Ho rinunciato al sesso per un bel po’» racconta. Oggi Fabrizio, ha due figli, Anita e Libero

Dopo la vittoria acon '', insieme a, Fabrizio Moro si racconta. Il cantautore 42enne racconta il suo passato e come è riuscito ad uscire da un periodo buio. «Per anni ho abusato di alcol e droghe. Ho iniziato a 18 anni: con gli amici andavo in discoteca e prendevo pasticche, tipo l’ecstasy, per ‘sballarmi’. E l’alcol scorreva a fiumi. Poi a 27 anni ho smesso» ha raccontato in un’intervista.