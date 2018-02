Silvio Berlusconi : Via tassa su prima casa e prima auto

Il il leader di Forza Italia ha aggiunto : "Forza Italia indicherà il candidato premier e gli alleati Meloni e Salvini lo sosterranno con lealtà. Abbiamo un programma firmato da tutti. La maggioranza possiamo averla solo noi e quindi per non avere un governo strozzato in Parlamento da una situazione di stallo, sarebbe interesse di tutti votare per Forza Italia e per il centrodestra. E' interesse anche di chi vota Pd per nostalgia o M5s per protesta".





Silvio Berlusconi ha poi parlato anche di sicurezza : "Cambiare il diritto di legittima difesa, chi si trova in casa o in negozio deve poter difendere i proprio beni e i propri figli con i mezzi che ha a disposizione".