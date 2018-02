Inchiesta rifiuti a Napoli/ Vincenzo De Luca : Fanpage, vergognoso pseudogiornalismo

Così su Facebook il presidente del Senato e leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso, dopo la sfida a un dibattito rivoltagli dal governatore De Luca che aveva invitato Grasso a "vergognarsi per le sue parole". Intanto Roberto De Luca presenta ufficialmente le dimissioni e rimette nelle mani del Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, le deleghe assessorili al Bilancio e allo Sviluppo. Lo rende noto il primo cittadino, che ha ricevuto una lettera mediante posta certificata. Lo stesso De Luca ha pubblicato il testo della missiva sul suo profilo Facebook.

IlVincenzo De Luca definisce l'inchiesta di, che ha messo sotto accusa il figlio Roberto, "una campagna di aggressione mediatica e pseudogiornalismo, un'operazione camorristica e squadristica che parte dalla gestione dei rifiuti. Ma quale giornalismo, è una vergogna nazionale". De Luca risponde anche adicendo: "C'è da vergognarsi, non una parola sui camorristi ma finto moralismo da quattro soldi". Pietro Grasso, controbatte sostenendo di non rispondere alle provocazioni: "Non ci interessano le vicende personali su cui indaga la magistratura. Non risponderò alle provocazioni e alle sfide a duello sul terreno del moralismo. Saremo a Napoli per rivendicare il primato di una politica indisponibile a qualsiasi contatto con affaristi e criminali, una politica pulita che lotta per il benessere dei cittadini".