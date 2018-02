Cina contro Stati Uniti: Punizione severa per il vandalo del guerriero millenario di terracotta

Anche l'Fbi è scesa in campo per individuare l'autore del gesto vandalico, fino a risalire a Rohana, che il 21 dicembre è entrato in azione nelle stanze del museo. Gli addetti del Franklin Institute si sono accorti del danno alla mano di uno dei guerrieri di terracotta solo l'8 gennaio. Poi, cinque giorni dopo, Rohana è stato rintracciato e ha confessato di avere portato a casa il dito mancante. Il giovane è stato arrestato, incriminato per occultamento di opera d'arte di valore e rilasciato su cauzione. Ma Wu Haiyun, capo del gruppo che gestisce i prestiti dell'esercito di terracotta a spazi museali stranieri, ha detto alla tv cinese che "una seria protesta" è' stata inoltra agli Usa. "Chiediamo che l'autore del crimine sia severamente punito", ha aggiunto.

chiede agli Stati Uniti una punizione esemplare nei confronti del 24enne statunitense, che ha staccato e rubato un dito di un guerriero del celebre esercito di terracotta, esposto da dicembre in un museo, il, di. A cogliere sul fatto, il giovane 24enne, le telecamere di sorveglianza, le cui immagini l'hanno ripreso al museo per un party prenatalizio, mentre si intrufola nelle stanze dell'esposizione e si avvicina a una statua di oltre 2.200 anni fa e del valore di 5.4 milioni di dollari, per fare un selfie e poi rompere un dito e portarlo via.