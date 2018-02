Pistoia : baby gang aggredisce anziano invalido e posta il video online

L'anziano, riferisce il vicesindaco di Serravalle Pistoiese, Federico Gorbi, "per fortuna ha riportato solo qualche ecchimosi e qualche escoriazione, ma l'episodio è gravissimo. Sono fatti che amareggiano profondamente e che vanno stroncati sul nascere, prima che si diffondano ulteriormente. Sicuramente ci rimettiamo al lavoro delle forze dell'ordine e per quanto ne so gran parte dei responsabili sarebbe già stata individuata", ha aggiunto.

Baby gang aggredisconoche stava camminando per strada e gli strappano il bastone facendolo cadere a terra, l'anziano uomo ha riportato alcune escoriazioni. Il gruppo di ragazzi ha anche girato un video per poi postarlo sui social. Questo è quanto accaduto a, nel comune di Serravalle Pistoiese e sul caso stanno indagando le forze dell'ordine. Intanto le immagini diffuse sul web sono state rimosse.