Apple rilascia iOS 11.2.6 correggendo il bug che ha mandato in crash tanti dispositivi Apple

Apple ha finalmente rilasciato per tutti i suoi dispositivi, un aggiornamento di, molto consigliato per tutti gli utenti, perchè corregge ilche ha mandato in crash tanti dispositivi Apple, il carattere indiano.

Ecco i Link Diretti al Download.

iPhone:

iPhone 5s (GSM/LTE) (iPhone6,1) — Download

(iPhone6,1) — Download iPhone 5s (CDMA/LTE) (iPhone6,2) — Download

(iPhone6,2) — Download iPhone 6 Plus (iPhone7,1) — Download

(iPhone7,1) — Download iPhone 6 (iPhone7,2) — Download

(iPhone7,2) — Download iPhone 6s (iPhone8,1) — Download

(iPhone8,1) — Download iPhone 6s Plus (iPhone8,2) — Download

(iPhone8,2) — Download iPhone SE (iPhone8,4) — Download

(iPhone8,4) — Download iPhone 7 (CDMA/GSM/LTE) (iPhone9,1) — Download

(iPhone9,1) — Download iPhone 7 Plus (CDMA/GSM/LTE) (iPhone9,2) — Download

(iPhone9,2) — Download iPhone 7 (GSM/LTE) (iPhone9,3) — Download

(iPhone9,3) — Download iPhone 7 Plus (GSM/LTE) (iPhone9,4) — Download

(iPhone9,4) — Download iPhone 8 (CDMA/GSM/LTE) (iPhone10,1) — Download

(iPhone10,1) — Download iPhone 8 Plus (CDMA/GSM/LTE) (iPhone10,2) — Download

(iPhone10,2) — Download iPhone X (CDMA/GSM/LTE) (iPhone10,3) — Download

(iPhone10,3) — Download iPhone 8 (GSM/LTE) (iPhone10,4) — Download

(iPhone10,4) — Download iPhone 8 Plus (GSM/LTE) (iPhone10,5) — Download

(iPhone10,5) — Download iPhone X (GSM/LTE) (iPhone10,6) — Download

iPad:

iPad Air (Wi-Fi) (iPad4,1) — Download

(iPad4,1) — Download iPad Air (Cellular) (iPad4,2) — Download

(iPad4,2) — Download iPad Air (China) (iPad4,3) — Download

(iPad4,3) — Download iPad Mini 2 (Wi-Fi) (iPad4,4) — Download

(iPad4,4) — Download iPad Mini 2 (Cellular) (iPad4,5) — Download

(iPad4,5) — Download iPad Mini 2 (China) (iPad4,6) — Download

(iPad4,6) — Download iPad Mini 3 (Wi-Fi) (iPad4,7) — Download

(iPad4,7) — Download iPad Mini 3 (Cellular) (iPad4,8) — Download

(iPad4,8) — Download iPad Mini 3 (China) (iPad4,9) — Download

(iPad4,9) — Download iPad Mini 4 (Wi-Fi) (iPad5,1) — Download

(iPad5,1) — Download iPad Mini 4 (Cellular) (iPad5,2) — Download

(iPad5,2) — Download iPad Air 2 (Wi-Fi) (iPad5,3) — Download

(iPad5,3) — Download iPad Air 2 (Cellular) (iPad5,4) — Download

(iPad5,4) — Download iPad Pro (9.7'', Wi-Fi) (iPad6,3) — Download

(iPad6,3) — Download iPad Pro (9.7'', Cellular) (iPad6,4) — Download

(iPad6,4) — Download iPad Pro (Wi-Fi) (iPad6,7) — Download

(iPad6,7) — Download iPad Pro (Cellular) (iPad6,8) — Download

(iPad6,8) — Download iPad 5 (Wi-Fi) (iPad6,11) — Download

(iPad6,11) — Download iPad 5 (Cellular) (iPad6,12) — Download

(iPad6,12) — Download iPad Pro 2 (12.9'', Wi-Fi) (iPad7,1) — Download

(iPad7,1) — Download iPad Pro 2 (12.9'', Cellular) (iPad7,2) — Download

(iPad7,2) — Download iPad Pro (10.5'', Wi-Fi) (iPad7,3) — Download

(iPad7,3) — Download iPad Pro (10.5'', Cellular) (iPad7,4) — Download

iPod Touch: