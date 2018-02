ALESSIA FABIANI PER IL CHARITY GALA L'AMORE E', A NAPOLI

Sarà Alessia Fabiani, ex letterina, oggi apprezzata attrice di teatro e mamma amorevole di due splendidi gemelli Kim e Keira, la testimonial della nuova edizione de "L'Amore è ", il charity gala promosso da Maridì Communication, atto a sostenere il Progetto "Ludoteca" dell'Istituto Pascale di Napoli, destinato all'accoglienza ed all'intrattenimento dei bambini, figli di amici e parenti dei pazienti ricoverati.Reduce dal successo ottenuto in teatro quale protagonista di "Ti presento mio fratello" una commedia tutta napoletana accanto a Stefano Sarcinelli e Peppe Quintale con la regia di Peppe Miale, la Fabiani è puntualmente sensibile alle istanze dei più bisognosi, soprattutto dei bambini più disagiati.





Accanto a lei, Nelson, già premiato come autore dei testi della colonna sonora del film "Ammore e Malavita", attualmente in nomination al David di Donatello come Migliore Canzone Originale per il brano "Bang, Bang",l'attore, produttore Marzio Honorato e l'"enfant prodige" Elena Foresta della scuola "Lavorart" di Gragnano (NA) co-protagonista nel film per la Tv "In punta di piedi" del maestro Alessandro D'Alatri.Ad aprire la serata, in omaggio all'"Amore", il fashion show del maestro Bruno Caruso che presenterà una capsule delle sue esclusive creazioni "Haute Couture" e della "Bride Collection", seguito dal defilè del maestro pellicciaio Umberto Antonelli che proporrà un'anteprima della prossima collezione Autunno/Inverno 2018/19 dei suoi capi pregiati dalle nuance brillanti ed i tagli originali. Molto atteso il debutto in passerella di "Citarelli" shoes, un'azienda leader da oltre 20 anni nel mondo delle calzature ed accessori in pelle che vanterà una testimonial d'eccezione, Federica Citarelli, giovanissima e rampante aspirante fotomodella, per lasciare poi la scena ad una fashion food surprice curata da una "regista per una sera": la dottoressa Matilde De Tommasis farmacista da più generazioni che, affiancata dal biologo nutrizionista Vincenzo De Honestis, illustrerà agli ospiti tutti i segreti alimentariper una forma fisica perfetta ed una corretta "prevenzione".Ampio spazio alla cura del benessere psico-fisico dell'individuo con gli innovativi strumenti idonei ad arginarel'handicap della sordità, quali le protesi acustiche miniaturizzate digitali realizzate e proposte da Otofarma SPA nella persona dell'ADGiovanna Incarnato Bartolomucci, le ultime tecniche più efficaci e sempremeno invasivedella chirurgia plastica del "Mago del bisturi"Ivan La Rusca ed i "Pacchetti Beauty & Health" offerti dal Centro Estetico "Claia" , situato in pieno centro Vomero.

In scena ancheil Food & Beverage con gli attesissimi show cooking dei maestri pasticcieri Gerardo Di Dato e Carmine Carrelli,gli "Sfizi di pizza" confezionati al momento della storica azienda "Da Pasqualino" al Borgo Loreto, nel cuore di Napoli antica rappresentata da Lella Gallifuoco, Campionessa mondiale di pizza fritta in tandem con la sorella Linda, "Artist pizzaiola" che per l'occasione si esibirà nella esecuzione di una pizza ispirata al tema dell'amore e, dulcis in fundo, un suggestivo viaggio nella degustazione della nuova linea Cialde del Caffè Kamo articolata in quattro selezionatissime miscele, Kamo Tulima, Kamo Tambora, Kamo Fuego, ispirate alla denominazione di noti vulcani del mondoaccanto alla miscela Kamo Deca che esula dalla logica dei vulcani. Da menzionare, tra i partner dell'evento anche la Banca Stabiese, "Banca Etica per eccellenza" sempre vicina alle iniziative ed ai progetti a sfondo sociale, soprattuttodella LILT NAPOLI. Gran finale con dinner buffet e sax live.