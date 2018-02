Lazio-Verona diretta tv e streaming : dove vedere Serie A oggi lunedì 19 febbraio 2018

La Lazio a caccia della zona Champions nel posticipo di Serie A contro il Verona. Il Verona ha l'opportunità di scavalcare la Spal e accorciare sul Crotone e rilanciarsi in chiave salvezza. Pecchia punterà sulla coppia offensiva Petkovic-Kean, con Verde pronto a subentrare. Dietro dovrebbe esserci Heurtaux preferito ad Aarons. Lazio e Verona si sono affrontate all'Olimpico, in Serie A, già 21 volte, 12 le vittorie dei biancocelesti, 7 i pareggi.





Probabili Formazioni

Lazio (3-5-1-1): 1 Strakosha; 13 Wallace, 3 de Vrij, 26 Radu; 77 Marusic, 18 Luis Alberto, 16 Parolo, 21 Milinkovic-Savic, 19 Lulic; 10 Felipe Anderson; 17 Immobile. (23 Guerrieri, 55 Vargic, 5 Lukaku, 15 Bastos, 22 Caceres, 27 Luiz Felipe, 4 Patric, 8 Basta, 11 Crecco, 96 Murgia, 7 Nani, 20 Caicedo). All.: Inzaghi. Verona (4-4-2): 1 Nicolas, 2 Romulo, 12 Caracciolo, 26 Vukovic, 93 Fares, 16 Aarons, 27 Valoti, 77 Buchel, 30 Matos, 70 Petkovic, 9 Kean. (17 Silvestri, 40 Coppola, 25 Baldor, 75 Heurtaux, 69 Souprayen, 37 Bearzotti, 8 Fossati, 14 Zuculini, 23 Calvano, 7 Verde, 21 Lee). All.: Pecchia.

La Partita sarà trasmessa in diretta TV, su Sky calcio HD e Premium Calcio (solo diretta goal). Qui puoi seguire la diretta live e selezionare l'incontro per le azioni e i goal. In streaming, la si può vedere su , tablet e computer con il servizio Premium Calcio. La Partita sarà trasmessa in diretta TV, su(solo diretta goal). Qui puoi seguire lae selezionare l'incontro per le. In streaming, la si può vedere su mobile e computer con il servizio SkyGo di Sky , inoltre puoi seguirla anche sul PC con abbonamento o acquistando il singolo evento su Now Tv

Stasera alle 20.45 in campo per, la partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play, riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium. I biancocelesti diaffrontano in casa l’Hellas nel posticipo del lunedì che chiude il 25° turno del campionato di Serie A.