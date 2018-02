Palermo choc, fanno prostituire la figlia di 9 anni : In manette padre, madre e due clienti

Dalle indagini è emerso che anche la madre organizzava gli incontri a pagamento che alcune volte avvenivano nell'abitazione della coppia. La minore, ascoltata con l'aiuto di esperti di psicologia infantile, ha confermato le parole del testimone e ha raccontato tutto agli investigatori. La piccola, che è stata allontanata dalla casa dei genitori e affidata a una casa famiglia, ha detto che per ogni prestazione sessuale veniva pagata 25 euro.

Genitori facevanola figlioletta di 9 anni, i carabinieri intervengono e li arrestano con l'accusa di violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione minorile. In manette finiscono anche due clienti. L'inchiesta è iniziata dopo la denuncia di un uomo che ha visto in aperta campagna la piccola appartarsi con uno dei due indagati e compiere per due volte atti sessuali. Il testimone ha raccontato che alla scena avrebbe assistito il