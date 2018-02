Folla a Massa alla cerimonia di premiazione della Giornata di prevenzione

Il presidenteLorenzetti è stato premiato con un’artistica targa, dall’Associazionesanitaria “Solidarietà è progresso” onlus di Massa Carrara tramite ladottoressa Maria Laura Valcelli, responsabile scientifica e direttoresanitario della giornata evento del 27 scorso. Premiata anche ladottoressa Giorgia Podestà Assessore al Sociale del Comune diMontignoso con pergamena ed uno stupendo mazzo di fiori dei “Fioridi Gianni” sensibile alle iniziative sociali. Come è noto 416 sono statele persone visitate .





Alla cerimonia erano presenti: il Prefettoapuano Dottor Enrico Ricci; il Sindaco Prof. Alessandro Volpi; laFondazione Toscana “G. Monasterio” per la Ricerca Medica e diSanità Pubblica. CNR - Regione Toscana – Massa-Pisa alcompleto con il Dott. Luciano Ciucci – Direttore GeneraleFondazione; Dottor Maurizio Petrilli – Direttore Sanitario;Dott. Sergio Berti direttore Unità Operativa Complessa Cardiologiadiagnostica ed interventistica ; Dottor Ettore Remoli Radiologo. Ilpresidente e vice presidente dell’Associazione “Solidarietà èprogresso” Luciano Faenzi e Francesco Mandorli; Bruno CiuffiCommissario Misericordia Massa; Giacomo Bugliani inrappresentanza della Regione Toscana; la dottoressa MorenaFruzzetti presidente provinciale Ordine degli infermieri2Ipasvi; Il dottor Umberto Roberto Vatteroni responsabile 118Massa Carrara;il dottor Bernardo Pavolini PresidenteNazionale Società Fissazione Esterna; Massimo Braglia – CapoServizio “IL TIRRENO” – Massa-Carrara- Lunigiana .

Molti gliinterventi che hanno sottolineato l’importanza di queste Giornate diprevenzione. E’ stato annunciato che domenica 11 marzo all’aeroportodi Cinquale in occasione della festa della donna saranno offertiovviamente alle donne dall’aeroclub 100 voli e contemporaneamentesarà installata la tenda PMA del 118 dove sarò fatta prevenzione edaltro. Questi i premiati oltre al Giorgia Podestà; Prefetto DottorEnrico Ricci; Sindaco Prof. Alessandro Volpi; Dott. Luciano Ciucci –Direttore Generale; Dottor Maurizio Petrilli – DirettoreSanitario; Dott. Sergio Berti direttore Unità Operativa ComplessaCardiologia diagnostica ed interventistica ; Dottor Ettore RemoliRadiologo. Il presidente e vice presidente dell’Associazione“Solidarietà è progresso” Luciano Faenzi e FrancescoMandorli; Bruno Ciuffi Commissario Misericordia Massa;Giacomo Bugliani in rappresentanza della Regione Toscana; ladottoressa Morena Fruzzetti presidente provinciale Ordinedegli infermieri Ipasvi; Il dottor Umberto Roberto Vatteroniresponsabile 118.Questi i premiati:Luciano Faenzi e Francesco Mandorli –rispettivamente Presidente e vice Presidente Associazione“Solidarietà è progresso” onlus; Associazione “Solidarietà è progresso”onlus; Dott.ssa Maria Laura Valcelli – Responsabile scientifica eDirettore Sanitario della “Giornata”; Dott. Antonio Benedetti – Medicochirurgo





Volontari e dirigenti della Fraternita di Misericordia “SanFrancesco” – MassaBruno Ciuffi – Commissario Misericordia “San Francesco”;FaustoCasotti – Coordinatore Misericordie Massa-Carrara. Volontari:Annalisa Tamantini; Francesca Pelliccia; Manolo Costa; Pier GiuseppeGiusti; Giulia Friggeri; Massimo Cantarelli; Massimiliano Pelliccia;3Massimo Ristori; Matteo Zurlini; Antonio Masetti; Marco Mosti;Giuseppe Lazzini; Antonio Galati; Manuela Lazzini;Luigi Andrea Giusti;Giulia Simonetti; Paolo Marzuoli; Cristina Bellini ;Silene Di Muro;Salvatore Zanca;Virginia Marchini; Beatrice Marulli; FilippoBarbato ;Sara Manfredi; Alessandra Bancalari; Marco Fialdini;Francesco Maggio;Mariana Tabacu;Monica Calinescu;VeronicaSedda ;Tommaso Santucci;Andrea Tamantini;MatteoPadroni ;Benedetta Massa

Infermieri Ipasvi Massa-Carrara compresi i dirigenti che sonoinfermieri e che erano presenti.Dott.ssa Morena Fruzzetti: Presidente Ipasvi Massa-Carrara; dott.Luca Fialdini: Vice Presidente Ipasvi Massa-Carrara; Dott. AlbertoBadiali: Consigliere Ipasvi Massa-Carrara; Dott.ssa Annalisa Bonfigli:Tesoriere Ipasvi Massa-Carrara; Dott.ssa Miranda Baldini: ConsigliereIpasvi Massa-Carrara; Dott. Simone Mosti: Consigliere Ipasvi Massa-Carrara: Infermieri: Dott.ssa Eleonora Menconi: Dott. MatteoBernardoni: Dott.ssa Valentina Luzzoli: Dott.ssa Francesca Moschetti.





Medici ed infermieri 118Dott. Umberto Roberto Vatteroni= Responsabile U.O.S. “Emergenza edUrgenza Territoriale Massa Carrara e Lunigiana”;Dott.ssa RominaCarso = Infermiera 118; Dott.Marco Giusti = Infermiere 118;Dott.ssaM. Marcella Del Fiandra = Infermiera 118;Dott.ssa Serena Belletti =Medico 118;Dott.ssa Daniela Tongiani= Medico 118;Dott.ssa MariaLaura Valcelli= Medico 118; Dott.ssa Alessandra Landini= Medico118;Dott. Giorgio Ziviani= Medico 118.





SpecialistiDott. Giovanni Orlandi – Neurologo – Direttore U.O. Neurologia – AslNord Ovest - Presidente A.L.I.Ce. Massa-Carrara; Dott. Gino Volpi –Neurologo – Direttore S.O.C. Neurologia e Neurofisiopatologia – AslCentro - Ospedali di Pescia e Pistoia - Presidente A.L.I.Ce. Pistoia;Dott. Ettore Remoli – Radiologo Fondazione “Mionasterio”. Dott.Marco Rezzaghi – Cardiologo – Fondazione Toscana “G.Monasterio” per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica. CNR - RegioneToscana –Massa; Dott. Mario Valli = Senologo Chirurgo; Dott. Massimo4Santini = Fisiatra - Asl Nord Ovest ; Dott. Alessandro Simonini =Farmacista; Dott. Giorgio Borri = Medico Medicina Generale ;Dott. LinoStefano Palla = Radiologo - Asl Nord Ovest; Dott.ssa Luccini Ines =Audiometrista; Dott.ssa Clarissa Mazzi = Audiometrista ; Dott. FabioAngeloni – Audiometrista; Dott.ssa Elisabetta Mercadante = Ottico;Dott. Claudio Comito = Ottico; Dott. ssaArianna Ciardiello –Nutrizionista; Dott.ssa Valentina Gaburro: Psicologa- PsicoterapeutaDott.ssa Mariella Massi Neurofisiopatologia – Asl Nord Ovest;Dott.ssaGiulia Berchina - Neurofisiopatologia; Dott.ssa Cristiana Mercadante– Scienze Motorie





Volontari P.A. Carrara che hanno montato il P.M.A. del 118Maurizio Balestri, Fabio Barbieri; Luca Bertieri; Luca Bustica; LucianoCifù;Ezio Mannini; Valentina Negrari; Leonardo Salutini; Marco Savio;Tommaso Tartarelli; Giuliano Triscornia.Premiati anche : Massimo Braglia – Capo Servizio “IL Tirreno” –Massa;I Fiori di Gianni Massa; Conad Superstore – Terrarossa –Licciana Nardi: Andrea Musso; “La Bottega di Adò”- Montignoso :Riccardo LorenzettiNelle Foto: La dottoressa Maria Laura Valcelli premia il presidentedella Provincia di Massa-Carrara Gianni Lorenzetti e la dottoressaGiorgia Podestà – Assessore al Sociale del Comune di Montignoso; unoscorcio del folto pubblico.

Folla aalla cerimonia di premiazione della Giornata diprevenzione e il presidente della provincia dice “Questo il modofi fare prevenzione”. L’11 marzo prevenzione e voli gratuitiall’aeroporto di Cinquale.“.“Questa è il vero modo di fare sanità, di fare prevenzione” così ha dettoGianni Lorenzetti, presidente dell’Amministrazione provinciale di, in apertura nella Sala della Resistenza di PalazzoDucale a Massa della cerimonia di premiazione degli specialisti evolontari che hanno partecipato all’evento regionale “La prevenzionetorna in piazza Aranci: gli specialisti incontrano la popolazione efanno gli screening (gratuiti) per continuare anche nel 2018 con laprevenzione del rischio cardio vascolare, ictus , tumore al seno” che siè tenuta a Massa in piazza Aranci il 27 gennaio scorso.