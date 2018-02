Trenton Lewis fa18 km a piedi per andare al lavoro ogni giorno: i colleghi gli regalano un'auto

Ma i suoi colleghi lo hanno scoperto ed stata avviata una raccolta fondi interna e segreta. 2000 dollari raccolti tra colleghi e impiegati in pensione, alcuni di loro nemmeno conoscevano Lewis, ma hanno comunque deciso di aiutarlo. Così i colleghi hanno chiesto a Lewis di partecipare a una riunione, una scusa per dargli le chiavi della sua nuova auto... "Dio benedica tutti voi", ha detto in lacrime Lewis. "Non dimenticherò mai questo vostro gesto bellissimo".

18 Km al giorno a piedi per andare al lavoro e tornare a casa, questa è la storia di un padre single 21enne -- che lavora in un impianto UPS a Little Rock, inil ragazzo inizia a lavorare alle 4 del mattino e non potendo permettersi un'auto, da 7 mesi è costretto ad andare a piedi. Tutto questo per amore della figlia Karmen di 14 mesi.