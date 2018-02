Palermo : Immigrato sventa un furto e fa arrestare il ladro italiano

Il testimone del reato è un cittadino ghanese di 38 anni che aveva inseguito il ladro fino a bloccarne la fuga. Il gahnese, presente in via Nicolò Gallo all'atto del furto, era stato insospettito da due giovani palermitani, a bordo di ciclomotore, che avevano ripetutamente fatto il giro dell'isolato, puntando la loro attenzione su una Honda "SH", parcheggiato in zona.