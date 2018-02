Uomini e Donne/ Tina Cipollari protagonista trono Over : L'opinionista con Gemma Galgani

Tra Tina Cipollari e Chicco Nalli le cose non andavano bene da tempo, sin dalla partecipazione di Tina a Pechino Express. La coppia, per il bene dei loro figli sopra ogni cosa, ha provato a cercare punti di incontro, ma alla fine la separazione è stata inevitabile. Come Tina stessa ha detto in una puntata, quindi, è tornata su "piazza" e la produzione ha deciso di aiutare la fedelissima collaboratrice ad andare avanti. Gli account social ufficiali di Uomini e Donne hanno pubblicato una sua foto invitando il pubblico ad iscriversi ai casting e, nel caso in cui fossero interessati alla vamp di Canale 5, di specificarne il nome.





Tina Cipollari sarà protagonista del trono over, in cui si troverà ad essere "rivale" con Gemma Galgani, con cui notoriamente non c'è grande intesa. Sembra che le gelosie tra le due siano nate per il particolare rapporto che ha Tina con Giorgio, di cui Gemma è innamorata.

Dopo le sue recenti dichiarazioni in merito alla, la produzione ha deciso di dare alla nota opinionista del programma di, Tina Cipollari, un altro ruolo all'interno della trasmissione: Il. Infattisarà ladi Uomini e Donne.