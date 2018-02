Cesena : Studente dà un pugno in faccia alla prof

L'insegnante stava cercando di calmare il ragazzino dopo che da due ore disturbava le lezioni, ma senza motivo l'aggressione dello studente, che era già stato segnalato dai genitori dei compagni





Un ragazzino di unaha colpito con un pugno in faccia allasenza motivo, ferendola al naso, è accaduto in un istituto nella Valle del Savio, Appennino di, dove l'insegnante era intervenuta per cercare di calmare l'alunno, che disturbava le lezioni in classe giocando con un cacciavite in mano. Il ragazzino aveva già avuto comportamenti simili, ma senza mai arrivare ala violenza.