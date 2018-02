Erostrato, l'uomo che minaccia i bimbi con caramelle di spilli : Svelata identità, è una famiglia

Il capofamiglia ha circa 60 anni, la moglie è poco più giovane e il figlio ha una trentina d'anni, tutti e tre però si dichiarano innocenti. Le autorità stanno cercando di capire cosa ci sia dietro questa storia, se gli altri familiari siano complici o abbiano solo voluto coprire il 60enne. Dai messaggi che scriveva sembrava un uomo colto, in realtà vive di lavori saltuari e sembra abbia ultimato solo gli studi tecnici: le citazioni erudite e i riferimenti letterali non sarebbero altro che il frutto di un "copia e incolla" dal web. Ora si cercano le prove decisive per incastrarlo, per ora l'unico sospetto è basato su una scatola di spilli trovati in casa della famiglia.

Erostrato, il mostro che minacciava i bambini e le loro famiglie con, era ormai diventato un vero incubo per ledi. L'uomo è stato identificato ma la cosa più scioccante è che dietro di lui agiva un'intera famiglia. Cosìsono stati indagati per incendio, minacce e tentata estorsione. A scrivere i messaggi inquietanti sarebbe stato il padre, ma pare ci fosse la complicità di tutti gli altri familiari.